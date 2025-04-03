Опубликовано фото трагически погибшего 23-летнего жителя Товуза

Опубликовано фото трагически недавно погибшего 23-летнего жителя Товуза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Teleqraf", 21 марта в одной из больниц Баку скончался 23-летний житель Товузского района Намиг Фазил оглы Юсифов (2002 г.р.), которого ранее госпитализировали с ожогами.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Татарлы Шамкирского района. Пострадавший находился в гостях у знакомого, когда в ванной комнате частного дома внезапно вспыхнула кустарно изготовленная печь. В результате он получил ожоги.

Сначала пострадавшего доставили в Центральную районную больницу Шамкира, затем перевели в одну из клиник Баку. Медики диагностировали у него ожоги 2-й степени.

Однако, несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.