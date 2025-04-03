В Баку будет пасмурно и ветрено

Обнародован прогноз погоды на 4 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В некоторых районах страны ожидаются переменные осадки, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные дожди, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. Умеренный

западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.