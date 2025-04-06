Баку снова накроет туман

Обнародован прогноз погоды на 7 апреля.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 45-50%.

7 апреля в районах страны будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В некоторых местах туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.