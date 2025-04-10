В результате пожара в жилом доме в Сабирабаде ожоги получили 6 членов одной семьи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Бала Гашымханлы Сабирабадского района.

На место происшествия была направлена пожарная бригада Службы противопожарной охраны Сабирабадского района, пожар был потушен.

В результате пожара в частном жилом доме, принадлежащем семье Мамедовых, члены семьи получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

По факту ведётся расследование.