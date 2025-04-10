https://news.day.az/society/1743603.html Сильный пожар в Сабирабаде, пострадали 6 членов одной семьи - ФОТО В результате пожара в жилом доме в Сабирабаде ожоги получили 6 членов одной семьи. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Бала Гашымханлы Сабирабадского района. На место происшествия была направлена пожарная бригада Службы противопожарной охраны Сабирабадского района, пожар был потушен.
Сильный пожар в Сабирабаде, пострадали 6 членов одной семьи - ФОТО
В результате пожара в жилом доме в Сабирабаде ожоги получили 6 членов одной семьи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Бала Гашымханлы Сабирабадского района.
На место происшествия была направлена пожарная бригада Службы противопожарной охраны Сабирабадского района, пожар был потушен.
В результате пожара в частном жилом доме, принадлежащем семье Мамедовых, члены семьи получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.
По факту ведётся расследование.
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