В Азербайджане наблюдается дождливая погода

На территории Азербайджана наблюдается дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах страны наблюдаются ветреная и дождливая погода.

Дует западный ветер, порывы которого временами достигали 28 м/с в Габале, 20 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Загатале, Дашкесане, Шеки и Шаруре, 18 м/с - в Джульфе, и 15 м/с - в Кяльбаджаре.

В Сумгайыте, Гядабее, Нафталане, Загатале, Шеки, Габале, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Билясуваре, Гяндже, Гёйгёле и Балакяне наблюдался туман. Видимость ограничена до 200-500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 8°, в низменных районах - 12°, в Нахчыванской АР - до 18°, в горных районах - до 9° тепла.