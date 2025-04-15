Сильный ливень, грозы

Обнародован прогноз погоды на 16 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове в ночь на 16 апреля ожидается проливной дождь, до первой половины дня в некоторых местах полуострова сильный ливень, возможны грозы, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт. ст. до 766 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 90-95%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются ливни с грозами, в отдельных местах проливной дождь, град, на горных территориях ожидается снег. Ночью и утром временами туман. Порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.