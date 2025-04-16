https://news.day.az/society/1745283.html Скончалась студентка первого курса - ФОТО Скончалась студентка Азербайджанского государственного педагогического университета Балаханым Ибадет гызы Алиева. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, девушка обучалась на первом курсе химико-биологического факультета по специальности "учитель химии". О причине её смерти официально не сообщается.
Скончалась студентка первого курса - ФОТО
Скончалась студентка Азербайджанского государственного педагогического университета Балаханым Ибадет гызы Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, девушка обучалась на первом курсе химико-биологического факультета по специальности "учитель химии".
О причине её смерти официально не сообщается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре