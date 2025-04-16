Скончалась студентка первого курса

Скончалась студентка Азербайджанского государственного педагогического университета Балаханым Ибадет гызы Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, девушка обучалась на первом курсе химико-биологического факультета по специальности "учитель химии".

О причине её смерти официально не сообщается.