Кратковременные дожди, туман

Обнародован прогноз погоды на 20 апреля.

Как передает Day.Az, согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Ожидается умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +9...+11°С, днем +15...+20°С. Атмосферное давление снизится с 765 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-75 %, днем - 55-60 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные осадки и гроза. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью +6...+10°С, днем +16...+21°С, в горах ночью от -3 до +2°С, днем +8...+13°С.