В Баку вернутся дожди?

Обнародован прогноз погоды на 21 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные осадки, гроза. Местами осадки будут интенсивными, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.