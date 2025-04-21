В Баку ожидается до 24 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 22 апреля

О погоде в Баку и на Абшеронском полуострове

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова возможна небольшая морось. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-13° тепла, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 65-70%, днем 50-60%.

Ожидаемая погода в регионах

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером местами переменные осадки, грозы. А некоторых местах непродолжительные, интенсивные осадки, возможен град. Ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла.