Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако днем возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление снизится с 755 мм рт. ст. до 751 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах временами возможны осадки, грозы. В отдельных местах возможны кратковременные дожди, град, в высокогорных районах дождь и мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Умеренный западный ветер местами может усилиться.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.