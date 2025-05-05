Прогноз погоды на завтра

Национальная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз погоды на 6 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода. В ночь с 5 на 6 мая и в утренние часы местами пройдут кратковременные дожди, возможны проливные осадки и грозы, передает Day.Az.

Ветер будет умеренным, северо-западного направления.

Температура воздуха ночью составит 14-17°C, днём - 20-25°C. Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм рт. ст. Относительная влажность - 70-80% ночью и 60-65% днём.

В регионах страны также прогнозируются осадки, местами ожидаются грозы и ливни, возможен град, а в горных районах - мокрый снег. В отдельных районах возможен туман, ветер преимущественно западный, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью будет в пределах 11-16°C, днём - 18-23°C. В горных зонах ночью ожидается 3-7°C, днём - 7-10°C.