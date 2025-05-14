https://news.day.az/society/1752561.html В части одного из районов Баку временно отключат газ Завтра в газоснабжении 20 населённых пунктов Билясуварского района будет перебой. Как передает Day.Az, в связи с заменой газорегуляторной установки, расположенной на территории Билясуварского района, возникла необходимость временного прекращения подачи газа.
В части одного из районов Баку временно отключат газ
Завтра в газоснабжении 20 населённых пунктов Билясуварского района будет перебой.
Как передает Day.Az, в связи с заменой газорегуляторной установки, расположенной на территории Билясуварского района, возникла необходимость временного прекращения подачи газа.
По этой причине с 10:00 15 мая и до завершения работ планируется приостановка газоснабжения одного города, одного посёлка и 18 сёл района. В общей сложности это затронет около 16 тысяч абонентов.
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