В части одного из районов Баку временно отключат газ

Завтра в газоснабжении 20 населённых пунктов Билясуварского района будет перебой.

Как передает Day.Az, в связи с заменой газорегуляторной установки, расположенной на территории Билясуварского района, возникла необходимость временного прекращения подачи газа.

По этой причине с 10:00 15 мая и до завершения работ планируется приостановка газоснабжения одного города, одного посёлка и 18 сёл района. В общей сложности это затронет около 16 тысяч абонентов.