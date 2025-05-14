Прогноз погоды на 15 мая

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 14 на 15 мая и ближе к вечеру местами возможны дожди. В некоторых частях полуострова вероятны ливни и грозы. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха будет в пределах 70-75 процентов ночью и 55-60 процентов днем.

В районах Азербайджана местами и временами ожидаются дожди, грозы, местами прогнозируются сильные ливни, град, в высокогорьях - снег. В некоторых местах временами будет туман. Ветер - западный, местами с порывами. Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем - 16-21°, в горах: ночью - 3-8°, днем - 10-15° тепла.