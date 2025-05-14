https://news.day.az/society/1752649.html Необычное предложение руки и сердца в центре Баку - ВИДЕО В центре Баку произошёл трогательный и одновременно необычный момент, который не остался без внимания прохожих и пользователей соцсетей. Как передает Day.Az, на оживлённой пешеходной улице Низами, которую местные жители называют "Торговая", мужчина сделал своей возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца.
Необычное предложение руки и сердца в центре Баку - ВИДЕО
В центре Баку произошел трогательный и одновременно необычный момент, который не остался без внимания прохожих и пользователей соцсетей.
Как передает Day.Az, на оживлённой пешеходной улице Низами, которую местные жители называют "Торговая", мужчина сделал своей возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца.
Все происходящее было снято на видео и уже разлетелось по социальным платформам, вызвав множество положительных комментариев и улыбок.
Представляем данные кадры:
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