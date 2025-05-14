Необычное предложение руки и сердца в центре Баку

В центре Баку произошел трогательный и одновременно необычный момент, который не остался без внимания прохожих и пользователей соцсетей.

Как передает Day.Az, на оживлённой пешеходной улице Низами, которую местные жители называют "Торговая", мужчина сделал своей возлюбленной оригинальное предложение руки и сердца.

Все происходящее было снято на видео и уже разлетелось по социальным платформам, вызвав множество положительных комментариев и улыбок.

Представляем данные кадры: