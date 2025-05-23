Завтра воздух в Баку прогреется до 27 градусов

Опубликован прогноз погоды на 24 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с временами пасмурной погодой, преимущественно без осадков. Днем возможны кратковременные дожди в отдельных районах при умеренном северо-западном ветре.

Температура воздуха ночью составит +16...+19 °C, днем - +22...+27 °C.

Атмосферное давление будет на уровне 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 60-65% ночью и 45-50% днем.

В регионах Азербайджана прогнозируются местами переменные дожди с грозами, кратковременные ливни и возможным градом, в горных районах осадки могут переходить в снег. Местами ожидается туман и умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет +13...+17 °C, днем - +23...+28 °C, в горных районах ночью +3...+8 °C, днем +13...+18 °C.