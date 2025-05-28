Завтра в Баку ожидается тридцатиградусная жара

Обнародован прогноз погоды на 29 мая.

Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 28 на 29 мая в некоторых районах полуострова возможен кратковременный дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-19° тепла, днём - 25-30° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм ртутного столба до 756 мм. Относительная влажность воздуха будет на уровне 40-60 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в ночные и утренние часы в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы, град и туман. Восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днём - 28-33° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днём - 15-20° тепла.