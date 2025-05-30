Какой будет погода в Баку в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 31 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-восточный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 17-21° тепла, днём - 30-35° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт. ст. до 759 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха 40-50 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидается кратковременный дождь с грозами. Утром местами слабый туман. Восточный ветер в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днём - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15°, днём - 20-25° тепла.