Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 2 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер к вечеру немного усилится.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днём - 27-32° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 50-60 %, днем 35-45 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные проливные дожди, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Умеренный западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днём - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15°, днём - 20-25° тепла.