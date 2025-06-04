Завтра в Баку ожидается дождь

Обнародован прогноз погоды на 5 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром местами возможен кратковременный дождь, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-19° тепла, днём - 26-31° тепла.

Атмосферное давление 759 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью 60-65 %, днем 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидается грозовой дождь, в отдельных местах кратковременный ливень, град. Утром в большинстве районов осадки прекратятся.

Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами слабый туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-19° тепла, днём - 25-30° тепла, в горах ночью - 5-10°, днём - 13-18° тепла.