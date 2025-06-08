Завтра воздух в Баку прогреется до 33 градусов

Обнародован прогноз погоды на 9 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 28-33° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но с полудня в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных местах интенсивные, возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах слабый туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.