https://news.day.az/society/1760171.html Кяльбаджар готовится принять первых возвращающихся переселенцев Начинается возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации город Кяльбаджар. Как передает Day.Az, на первом этапе в город переедут 81 семья.
Кяльбаджар готовится принять первых возвращающихся переселенцев
Начинается возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации город Кяльбаджар.
Как передает Day.Az, на первом этапе в город переедут 81 семья.
12 июня в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялась жеребьевка по распределению домов среди жителей, возвращающихся в Кяльбаджар.
В ближайшие дни они отправятся в родные края.
Ранее мы сообщали, что на освобожденных территориях Азербайджана продолжается масштабное восстановление.
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