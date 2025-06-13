Кяльбаджар готовится принять первых возвращающихся переселенцев

Начинается возвращение бывших вынужденных переселенцев в освобожденный от оккупации город Кяльбаджар.

Как передает Day.Az, на первом этапе в город переедут 81 семья.

12 июня в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялась жеребьевка по распределению домов среди жителей, возвращающихся в Кяльбаджар.

В ближайшие дни они отправятся в родные края.

Ранее мы сообщали, что на освобожденных территориях Азербайджана продолжается масштабное восстановление.