В Азербайджане ожидаются ливни с грозами

С 14 июня в Азербайджане ожидается нестабильная погода: в северных и западных районах страны начнутся дожди с грозами, которые продлятся местами до 17 июня.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По прогнозам синоптиков, в ряде районов осадки будут интенсивными - местами возможны ливни, град, а в высокогорьях - переход дождя в мокрый снег. В частности, под удар стихии попадут регионы Большого и Малого Кавказа.

На фоне обильных осадков возможно повышение уровня воды в реках, а также формирование кратковременных паводков и селевых потоков, особенно в горных районах. Жителям и гостям регионов рекомендуется соблюдать осторожность и учитывать погодные изменения при планировании поездок.

Ранее мы распространяли прогноз погоды на сегодня.