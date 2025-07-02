Какой будет погода в четверг?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +19-22°C, днем - +26-29°C. Атмосферное давление будет около 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 50-55%.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Местами возможны кратковременный ливень, град. Ночью и утром в некоторых местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +19-23°C, днем - +28-33°C, в горах ночью +6-11°C, днем +13-18°C.