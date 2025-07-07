В Азербайджане ожидаются дожди с грозами

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что осадков в основном не ожидается, будет переменная облачность.

Однако в ночь с 7 на 8 июля в отдельных местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20...+24°С, днём - +27...+32°С. Атмосферное давление будет на уровне 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 65-70 %, днём 45-50 %.

В районах Азербайджана в большинстве регионов осадков не ожидается, однако днём в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни, град. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +20...+24°С, днём - +30...+35°С, в горах ночью +5...+10°С, днём - +18...+23°С.