Какой будет погода 12 июля?

12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 33-38 градусов тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 35-40%.

В горных районах Азербайджана днем возможны дожди с грозами, на остальной территории страны осадков в основном не ожидается, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов выше нуля.