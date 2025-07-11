Какой будет погода 12 июля? - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
12 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 33-38 градусов тепла.
Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 35-40%.
В горных районах Азербайджана днем возможны дожди с грозами, на остальной территории страны осадков в основном не ожидается, будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-39, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25 градусов выше нуля.
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