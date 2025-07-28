Завтра воздух в Баку прогреется до 40 градусов

Обнародован прогноз погоды на 29 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Но в ночь с 28 на 29 июля и утром в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 23-27° тепла, днём - 32-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днём - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных территориях ожидаются переменные дожди и грозы, местами интенсивные, град, ночью и утром временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-26° тепла, днём - 35-40° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днём 22-27° тепла.