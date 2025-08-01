Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 2 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 23-27, днем 35-39, местами до 40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 40-45 %.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные слабые дожди, гроза, выпадение града, ночью и утром - туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 36-39, в некоторых районах - до 41 градуса, в горах ночью - 15-20, днем - 29-34 градуса тепла.