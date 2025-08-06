Какой будет погода в четверг?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит от 25 -29° тепла, днём - 35 - 40° тепла

Атмосферное давление будет ниже нормы - около 757 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днём - 40-45%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23 - 27° тепла, днём - от 35-40° тепла, в некоторых местах - до 41° тепла. В горах температура ночью опустится до 16-21° тепла, днём 28-33° тепла.