Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 18 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается. Прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление снизится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха: ночью - 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых горных местностях будет туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 31-36°, в горах: ночью - 10-15°, днем - 20-25° тепла