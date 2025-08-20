Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 21 августа.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, умеренный северо-западный ветер во второй половине временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 21-25° тепла, днём 29-34° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм рт. ст. до 756 мм.рт.ст., относительная влажность ночью 70-80%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах туман. Западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днём 33-38° тепла. В горах ночью 11-16° тепла, днём 22-27°тепла.