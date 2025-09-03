В Баку ожидается дождь

Обнародован прогноз погоды на 4 сентября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможен кратковременный, грозовой дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер в к вечеру будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 20-24 ° тепла, днем 28- 31 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм.рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В большинстве районов преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах дожди будут ливневыми, возможен град. Ночью и утром ожидается туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 18-23° тепла, днем 32-37 ° тепла; в горах ночью 13-18 ° тепла, днем 20-25 ° тепла.