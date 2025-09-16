Завтра ожидаются ливни и град

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 17 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах временами ожидаются дожди, в основном днем местами на полуострове возможны ливни, грозы. Прогнозируется северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем - 20-23° тепла. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - в пределах 70-80 %.

В некоторых местах в районах Азербайджана временами прогнозируются осадки, грозы, местами возможны ливни, град, в высокогорье - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Ветер - умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 17-22°, в горах: ночью - 2-7°, днем - 7-12° тепла.