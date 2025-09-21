Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове в первой половине 22 сентября местами пройдут кратковременные дожди.

Как передает Day.Az, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 19-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами, возможны локальные ливни и град. В высокогорье выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 0-4°, днем 4-9° тепла.