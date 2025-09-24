Будут ли завтра осадки?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18 °, днём - 22-26 °. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16 °C, днем 23-28°C; в горах ночью 4-7 °C, днем 11-16 °C.