Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17, днем 19-24 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75, днем 50-55 %.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидается изморось. Местами ожидается туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 19-24, в горах ночью 4-8, днем 10-15 градусов тепла.