Прогноз погоды на 5 октября

Обнародован прогноз погоды на завтра Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер сменится юго-восточным.