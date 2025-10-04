Прогноз погоды на 5 октября
Обнародован прогноз погоды на завтра
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 15-17 °, днём 20-25 °. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-80%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами прогнозируется туман, ветер западный.
Температура воздуха ночью составит 11-16 °, днем - 20-25 °; в горах ночью - 4-8 °, днем - 10-15 °.
