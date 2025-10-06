Температура в Баку превысит 20 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на 7 октября.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-18 ° тепла, днём 21-26 ° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., относительная влажность ночью 80-85%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается кратковременный дождь, туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 12-17 ° тепла, днем - 23-28° тепла; в горах ночью - 5-10 ° тепла, днем - 15-20 ° тепла.