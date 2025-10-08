На территории Азербайджана местами ожидается изморось

Обнародована прогноз погоды в Азербайджане на 9 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах возможен слабый туман и изморось. Ветер - умеренный юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 17-19, днем - 21-26 градусов тепла. Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха: ночью - 80-85%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможна изморось. Местами и временами будет наблюдаться туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 23-28, в горах: ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.