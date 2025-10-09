Прогноз погоды на 10 октября

10 октября в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, ночью и утром ожидается слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем усилится.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 17-19 градусов тепла, днем - 21-26.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 80-85%, днем ​​- 60-65%.

В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана в первой половине дня ожидаются дожди с грозами, кратковременные ливни, град, в высокогорье - мокрый снег, местами - туман, умеренный западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью 14-18, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.