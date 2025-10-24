Ожидаются ли завтра осадки?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу, 25 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых местах возможна изморось. Утром в отдельных районах местами прогнозируется слабый туман. Ветер - северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем -19-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 80-85%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных местностях возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Временами ожидается туман. Ветер - западный. Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем - 20-25°, в горах: ночью - 3-7°, днем - 11-16° тепла.