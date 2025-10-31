Прогноз погоды на первый день ноября
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.
Как передает Day.Az, об этом проинформировала Национальная служба гидрометеорологии.
Отмечается, что в ночь с 31 октября на 1 ноября местами возможна небольшая морось. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью +10...+15°, днём +19...+22°. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - ночью 70-80 %, днём 55-65 %.
В районах Азербайджана ожидается в основном безосадочная погода. Местами возможен туман. На отдельных участках западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью +5...+9°, днём +19...+24°, в горах ночью 0...-4°, днём +5...+9°.
