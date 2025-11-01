Какой погоды стоит ждать в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-15°, днём 17-20°. Атмосферное давление 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем - 17-22°; в горах ночью - 2-3°, днем - 7-12°.