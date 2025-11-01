https://news.day.az/society/1792438.html Какой погоды стоит ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на завтра. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 11-15°, днём 17-20°.
Какой погоды стоит ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 11-15°, днём 17-20°. Атмосферное давление 770 мм рт.ст., относительная влажность воздуха 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 5-10°, днем - 17-22°; в горах ночью - 2-3°, днем - 7-12°.
