Прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове местами пройдут дожди, северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако днем кое-где возможны кратковременные дожди и с грозами. Местами будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем 17-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 7-12° тепла.