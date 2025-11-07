Какой будет погода в День Победы?

Обнародован прогноз погоды на 8 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха ночью 10-14 градусов тепла, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм.рт.ст., относительная влажность 70-80 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки, местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.