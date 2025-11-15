Прогноз погоды на 16 ноября

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 16 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Днем юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 16-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но днем начиная с западных районов в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди. В ряде районов прогнозируются ливни, в высокогорье возможны грозы, град и снегопады. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 9-12, днем 16-19 градусов тепла, в горах ночью 1-5 градусов, днем 5-9 градусов тепла.