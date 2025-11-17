Завтра ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах возможны дожди. Северо-восточный ветер утром сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью, вероятно, составит 10-14 градусов, днем 16-19 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 770 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85 %.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В некоторых местах временами будет наблюдаться туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 8-12, днем 16-21, в горах ночью 0-4, днем 7-12 градусов тепла.