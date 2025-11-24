Какой будет погода в Баку 25 ноября?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 80-85, днем - 65-75%.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков. В некоторых местах временами прогнозируется туман. Ветер - восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 17-21°, в горах - ночью - 3-8°, днем - 13-18° тепла.