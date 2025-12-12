В Баку ожидаются ветер и дождь

13 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможна облачность, в основном без осадков.

Как передает Day.Az, об этом вообщили в Государственной службе гидрометеорологии.

По данным ведомства, вечером в отдельных местах возможен дождь. Ветер будет преимущественно юго-западный умеренный, во второй половине дня его сменит временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем - 11-13° тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью - 80-85%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана в основном ночью и вечером местами ожидаются осадки. В отдельных районах возможны интенсивные ливни и снег, а также временами туман. Ветер западного направления днем местами усилится.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az