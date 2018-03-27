Ветеринар Тарлан Джавадов: Хотите завести домашнее животное? Сначала разберитесь в самом себе - ИНТЕРВЬЮ

Домашние животные давно и прочно захватили Интернет и наше внимание в свободное (и не всегда) время. Кто из нас не хотел в детстве завести щеночка или котенка? Кому-то удавалось убедить родителей, а кто-то был вынужден дожидаться самостоятельной жизни, чтобы наконец завести четвероногого питомца.

Но важно не только подготовить себя и осознать в полной степени, насколько это ответственно, но и иметь возможность обеспечить своему новому другу должный уход и помощь. И вот тут лучше обратиться к экспертам.

Один из самых известных ветеринарных врачей Баку, доктор Тарлан Джавадов согласился ответить на несколько наших вопросов. Представляем это интервью в форме монолога:

Не могу сказать, что я выбрал профессию по каким-то конкретным критериям. Думаю, к этому надо прийти душой, желание помогать живому существу должно идти изнутри. И одна только любовь к животным при выборе профессии - второстепенный фактор, у тебя внутри должен быть зов, который говорит тебе что ты должен им помогать. С детства у меня было желание помогать животным. Дома всегда было много домашних животных, я тогда держал кроликов и попугаев.

Лечить животных сложнее, чем людей. У врачей есть специализации, разделения по направлениям разных областей медицины и если у тебя болит зуб, то ты идешь к стоматологу, а не к терапевту. Но, например, рвота у собаки может означать что угодно - боль в зубах, инфекция, интоксикация или еще что. То есть ты должен быть одновременно и инфекционистом, и терапевтом, и хирургом, и стоматологом.

Врач лечит человека, а ветеринар - человечество. Врач-ветеринар должен знать обо всем. Это может усложнить постановку диагноза, но я считаю, что специализация ограничивает возможности ветеринара.

Проблем в ветеринарии достаточно. Во-первых, это взаимопонимание между хозяином питомца и врачом. В зарубежной практике хозяин, отдавая животное, не видит врача в лицо. А у нас есть непосредственный контакт между хозяином и врачом, что очень плохо, так как хозяин питомца нагружает ответственностью врача, говорит что за него молятся все их родственники, что в его руках жизнь их питомца, и само собой врач уже не может подойти к лечению беспристрастно.

Во-вторых, не всегда просто достать необходимые медикаменты. Их очень сложно найти в городе и часто приходится заказывать из-за рубежа. Но думаю, эта проблема в скором времени решится, так как число домашних животных и любящих хозяев в нашей стране растет.

В-третьих, работу ветеринара усложняет отсутствие необходимой аппаратуры. Нет резонансной томографии для животных - и чтобы сделать животному МРТ люди едут заграницу. Опять же повторюсь что эта проблема скоро решится, так как в Баку начали относиться к животным внимательнее.

За моей спиной более 8 лет практики. Еще во время учебы в Аграрном Университете в Гяндже я параллельно с учебой начал практику. Я хочу отметить своего педагога доктора Тельмана, который оказал на меня огромное влияние. Именно он показал и научил как проводить сложные операции, по сути, делать руками ювелирную работу, делать ее хорошо, качественно и быстро.

В Баку несложно открыть свое дело, главное быть профессионалом своего дела и не лениться. Свою карьеру я начал в клинике "ROYAL CANIN" и проработал там 5 лет. А в начале 2015 года решил открыть свою частную мини-клинику. Прошло ровно 3 года и я очень счастлив, что принял тогда решение начать свое дело.

В Баку больше любителей кошек, чем тех, кто держит собак. Азербайджанцы очень любят домашних животных. Да, иногда случаются отдельные случаи жестокого отношения , которые резко критикуются нашим обществом. А в целом отношение к животным очень хорошее.

Думаю, нужно создать больше приютов, чтобы бездомных животных можно было стерилизовать, кормить и они не попадали под машины. И я не думаю что такие приюты будет сложно содержать: даже наоборот, приют, уверен, может стать прибыльным, потому что в нашей стране очень много добрых и небезразличных людей, которые готовы помогать бездомным животным.

У нас каждый день бывают забавные случаи. Как-то одна женщина принесла своего кота на прием, у того были проблемы с зубами. Она в смотровой с котом, а я за дверью. Слышу, она зовет, "Анар! Анар!" - и я подумал, что она меня путает с нашим врачом-ветеринаром по имени Анар. Захожу в смотровую, и вижу что это посетительница так к своему коту обращается. Я был в шоке (смеется). Если честно, я против того чтобы животным давали человеческие имена.

Мы с женой прививаем детям любовь к животным. Они всегда видели их дома. Младшей дочке сейчас 3 с половиной года и она хочет стать ветеринаром. Постоянно ходит с детским набором доктора и лечит домашних питомцев (смеется). Мы рассказываем что нельзя обижать братьев наших меньших, что человек должен заботиться о них, кормить, строить им вольеры, воспитывать их, как и детей.

Сейчас у нас дома с супругой 4 собаки - йоркширский терьер, алабай, африканский бурбуль, немецкий боксер. Всех этих собак нам отдали иди подарили наши клиенты. У супруги есть питомник боксеров v.Krawetz, зарегистрированный в ФЦИ. И у нас на данный момент 8 тигровых щенков боксера с родословными. У нас дома есть кот, но он не породистый, его мы приютили котенком, а также джунгарики, кролик, куры и рыбки (улыбается).

Более того, мы с супругой зарегистрировали заводскую приставку v. Krawetz - назвали по ее девичьей фамилии - и работаем над разведением собак популярной породы боксер. Мы очень хотим популяризировать эту прекрасную породу, которая отлично ладит с детьми и подходит для людей, ведущих активный образ жизни. Немецкий боксер - это уникальная смесь силы, скорости и неиссякаемой энергии с добротой, мудростью и истинным собачьим благородством.

Для тех, кто хочет завести домашнее животное, в первую очередь советую разобраться для начала в самом себе - понять нужно ли тебе домашнее животное, или нет. Это словно заводить ребенка, надо подумать, взвесить все. Мы "ответственны за тех, кого приручили" - нужно знать, у кого ты покупаешь животное, прочитать необходимую информацию, понять сможешь ты ухаживать за определенной породой или нет. Нужно подготовить себя морально к тому, что у тебя будет домашний питомец. По-другому - просто никак.

Беседовала Франгиз Агаларова